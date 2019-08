12:00 Uhr

Wladimir Kaminer eröffnet den Krumbacher Literaturherbst

Russendisko-Autor bestreitet den Literaturherbst-Auftakt in der Raiffeisenbank Schwaben Mitte.

Am Montag, 16. September, um 19.30 Uhr ist es so weit: Wladimir Kaminer eröffnet den Literaturherbst 2019 in der Schalterhalle der Raiffeisenbank Schwaben Mitte in Krumbach, Luitpoldstraße 2. Mitte August erscheint sein neues Buch mit dem Titel „Liebeserklärungen“, aus dem er an der Literaturherbst-Eröffnung in der Raiffeisenbank in Krumbach vorliest. „Ich konstruiere keine Romane, wo die Helden sich am Anfang verlieren und am Ende zusammenkommen und zwischendurch lange aus dem Fenster schauen, sondern ich versuche, in meinem Leben und im Leben meiner Mitmenschen etwas zu erkennen, was einen gehobenen Wert hat“, so Wladimir Kaminer, der 1967 in Moskau geboren wurde.

Kaminer verkaufte 3,7 Millionen Bücher und Hörbücher

Seit 1990 lebt er mit seiner Frau und inzwischen erwachsenen Kindern in Berlin. Kaminer schreibt seine Texte in deutscher Sprache und nicht in seiner Muttersprache Russisch. Mit seiner Erzählsammlung „Russendisko“ sowie weiteren Bestsellern avancierte er zu einem der beliebtesten und gefragtesten Autoren Deutschlands. Bis 2018 wurden 3,7 Millionen seiner Bücher und Hörbücher verkauft. Allein Russendisko hatte bis März 2012 eine Gesamtauflage von über 1,3 Millionen. 2012 startete der Kinofilm Russendisko von Oliver Ziegenbalg, der auf Kaminers Kurzgeschichten-Band Russendisko basiert. Die Hauptrollen spielen Matthias Schweighöfer, Friedrich Mücke, Christian Friedel und Susanne Bormann. (zg)

Weitere Infos zum Autor im Internet unter www.wladimirkaminer.de

