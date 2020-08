vor 9 Min.

Wo in Krumbach neuer Wohnraum entsteht

Am Englischen Park werden 18 neue Wohneinheiten gebaut. Warum das Projekt für Krumbach so wichtig ist

Von Hans Bosch

In der Innenstadt gibt es ab sofort eine Baustelle mehr: Auf dem Areal des früheren Sägewerks Bonenberger an der Kreuzung Süd- und Mindelheimer Straße baut die Eco Projektentwicklung 2 GmbH & Co. KG mit Sitz in Krumbach zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 18 Wohneinheiten, 16 Tiefgaragen und zwei Außenstellplätzen.

Die Baugrube ist bereits ausgehoben und so war es Zeit für den ersten Spatenstich am Montag. Es handelt sich dabei um den Bauabschnitt II des Wohnprojekts „Wohnen am Englischen Park“. Bereits vor sieben Jahren waren östlich davon gleichfalls zwei Mehrfamilienhäuser mit 15 Wohnungen gebaut worden, die inzwischen alle verkauft oder vermietet sind. Die in Krumbach herrschende Wohnungsnot und die damit verbundene große Nachfrage waren für Eco-Prokurist Albert Geißner der Anlass, das Gesamtobjekt zu verwirklichen. Die einzelnen Wohnungen erhalten eine „gehobene Ausstattung mit Balkon oder Terrasse, einen Tiefgaragenplatz und je Gebäude einen Aufzug“. Nach der jetzigen Planung sollen sie bis zum Frühjahr 2022 beziehbar sein.

Zum offiziellen Spatenstich waren neben den Verantwortlichen von Planung und Bau auch die neuen Wohnungsbesitzer oder deren Mieter willkommen. Wie von Juniorchef Michael Pilz von der gleichnamigen Hausverwaltungs- GmbH zu erfahren war, sind bereits 17 Wohneinheiten verkauft und für die restliche fehlt lediglich noch die notarielle Eintragung.

Für Bürgermeister Hubert Fischer ein „Tag der Freude“, sei doch dieses Objekt ein „weiterer positiver Schritt für die gewollte Stadtentwicklung“ und zugleich ein „gewichtiger Baustein, denn neuer Wohnraum ist in unserer Stadt bitter notwendig“.

