22.09.2020

Zähne werden jetzt glutenfrei gereinigt

Melanie Bader (links) und Bea Wnorowski bieten in der Neuburger Zahnarztpraxis eine glutenfreie Zahnreinigung an.

In der Praxis Purger in Neuburg werden Patienten auf Wunsch ohne Gluten behandelt. Warum es dieses Angebot gibt

Zahnarzt Georg Purger bietet in Neuburg an der Kammel eine glutenfreie Zahnreinigung an. „Es betrifft glücklicherweise nur eine kleine Anzahl an Patienten, damit möchte ich jedoch dem betroffenen Personenkreis direkt helfen“, sagt der Zahnarzt. Zwei Dentalhygienikerinnen widmen sich in seiner Praxis dieser Thematik.

Purger ist seit 2012 in Neuburg als Zahnarzt tätig. Im Jahr 2016 baute er die ehemalige „Alte Schule“ zu einer Zahnarztpraxis um. Zwei Zahnärzte und zwölf zahnmedizinische Fachangestellte arbeiten dort. Darunter auch die beiden Dentalhygienikerinnen Bea Wnorowski und Melanie Bader. Warum tritt Purger nun in die glutenfreie Nische? „Auslöser war eine Patientin, die nach glutenfreier Zahnbehandlung fragte. Sie wirkte sehr resigniert und alleingelassen“, berichtet Purger. Zunächst hatte er keine Antwort parat, ob alle verwendeten Produkte glutenfrei sind, gibt er offen zu. Es hat ihn aber interessiert. In seinem Team habe er dann die neu aufgetretene Problematik angesprochen und sich gemeinsam mit den beiden Dentalhygienikerinnen mit der Thematik auseinandergesetzt. Jetzt hat er die Dienstleistungen in seiner Praxis ergänzt.„Wir können eine verlässlich glutenfreie professionale Zahnreinigung anbieten“, freut er sich.

So könne er Patienten, die an der Gluten-Unverträglichkeit leiden, eine adäquate Prophylaxe anbieten. Damit verbunden sei auch die Beratung zu alternativen und natürlichen Pflegeprodukten. Wie Purger betont, findet sich Gluten nicht nur in Lebensmitteln oder Medikamenten. „Auch Zahnpasta, Mundspülungen und andere Zahnpflegeprodukten können davon belastet sein“, so der Zahnarzt. Gluten sei als Trägermaterial bei den Herstellern zahlreicher Produkte sehr beliebt. Die Herausforderung, eine glutenfreie Prophylaxe anzubieten und über dazugehörige Pflegeprodukte zu informieren, habe ihn dann unweigerlich zu veganen Produkten geführt. „Hier gibt es eine große Schnittmenge. Die Produkte sind von bester Qualität“, sagt Purger.

Etwas kritisch betrachtet er die konventionelle Herstellung von Medizinprodukten und Pflegemitteln. „Zur Beratung gehört deshalb auch der Hinweis auf bewusstes Einkaufen, dabei sensibel bei der Auswahl zu sein und auch auf das Tierwohl zu achten“, erklärt der Zahnarzt. Bewusst und in einem gesunden Zyklus zu leben, sei entscheidend für die Gesundheit. Daher habe die Erweiterung seines Portfolios mit einer glutenfreien und veganen Zahnreinigung nicht nur medizinische Gründe, sondern sei auch eine Einstellungssache. (pm)

