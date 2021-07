Wann die neue Kita für Ziemetshausen gebaut wird

Plus In der Marktgemeinde Ziemetshausen werden für die Kinderbetreuung rund 3,9 Millionen Euro investiert. Wie die Planung bis zum Baubeginn aussieht.

Rund 3,9 Millionen Kosten: Allein die Zahl deutet an, welche Dimension das Projekt neue Kita für Ziemetshausen hat. Wie für viele andere Kommunen im Landkreis ist der Neubau für die Marktgemeinde notwendig, um die Kinderbetreuung zu sichern. Jetzt gab es eine wichtige Weichenstellung.