Wie die Decke der Wallfahrtskirche Maria Vesperbild saniert wird

Plus Die Wallfahrtskirche Maria Vesperbild in Ziemetshausen wird seit 2019 renoviert. Die Innensanierung ist besonders aufwendig.

Statt Predigten und Musik hört die Wallfahrtskirche Maria Vesperbild in Ziemetshausen seit Monaten nur das Zischen des Druckreinigers. Die Decke wird derzeit restauriert und das kann, wie die gesamte Renovierung der Kirche, noch etwas dauern.