Zum Weltfrauentag: Frau Herold, wie können sich Frauen durchsetzen?

Plus Johanna Herold aus Krumbach hat sich als Frau gegen Widerstände durchgesetzt. Sie lobt die Frauenrechtsbewegung und sagt, was eine starke Frau ausmacht und was noch besser werden muss.

Von Gertrud Adlassnig

Zum heutigen Weltfrauentag sprachen wir mit Johanna Herold, 69, Krumbacher CSU-Stadträtin, langjährige Mittelschulrektorin, Krumbacher Volkshochschulleiterin, Seniorenbeauftragte des Landkreises Günzburg und Kreisrätin, die auch Mutter und Oma ist.

Frau Herold, Sie haben eine erfolgreiche berufliche Karriere hinter sich. Dennoch haben Sie immer auch Zeit gefunden, sich politisch, sozial und kulturell zu engagieren. Man darf Sie also als Vorzeigefrau in Sachen Gleichberechtigung bezeichnen. War das Ihr Lebensplan?

Herold: Ich muss gestehen, ich hatte nie einen Lebens- oder Karriereplan. Aber wenn sich eine Möglichkeit aufgetan hat, habe ich sie genutzt.

Können Sie uns das näher erklären?

Herold: Ich habe sehr jung geheiratet. Die Ehe hat nicht geklappt und ich musste meine erste Tochter allein aufziehen. Der Kindergarten hatte 1978 Öffnungszeiten bis 11.30 Uhr, das bedeutete, dass Frauen nicht arbeiten gehen konnten, obwohl ihre Kinder alt genug für den Kindergarten waren. Also habe ich mich engagiert und mit anderen Eltern so lange gekämpft, bis die Öffnungszeiten den Bedürfnissen angepasst waren. Das hatte eine echte Initialwirkung. Das Engagement war aus der Not geboren, aber es hat mir gezeigt, dass man etwas erreichen kann, wenn man sich dafür einsetzt. Es war ein echter Erfolg.

Johanna Herold aus Krumbach war lange Rektorin an der Mittelschule

Wie wichtig ist Ihnen, dass Frauen mit Kindern arbeiten?

Herold: Frauen, die nicht arbeiten, machen sich in aller Regel wirtschaftlich von ihrem Partner abhängig. Das beschneidet sie trotz gesetzlicher Gleichstellung in ihren Entscheidungen und ihrer persönlichen Entfaltung.

Dennoch darf man nicht außer Acht lassen, dass es Familiensituationen gibt, in denen sich Frauen auf Grund bestimmter Umstände ganz bewusst gegen eine Berufstätigkeit entscheiden.

Aber was können Frauen tun, um Familie und Beruf miteinander in Einklang zu bringen?

Herold: Das ist auch heute noch in vielen Fällen sehr schwierig. Viele Berufe sind nur ungenügend mit Familienleben kompatibel. Aus meiner eigenen Geschichte und meinem Beruf als Hauptschullehrerin habe ich gelernt: Das Allerwichtigste ist eine gute Ausbildung.

Aber haben die heutzutage nicht beide Geschlechter gleich?

Herold: Eigentlich schon, aber ich habe immer wieder erlebt, dass Mädchen bis zum Abschluss bessere Schulleistungen hatten. Doch mit der beruflichen Ausbildung ging die Schere auf. Mädchen entscheiden sich sehr häufig für Berufe im Sozialen. Das liegt Frauen, ich sehe das nicht als Makel, sondern als eine besondere Kompetenz. Aber leider ist es in unserer Gesellschaft noch immer so, dass Berufe im Sozialbereich deutlich schlechter bezahlt werden als sogenannte Männerberufe. Geringes Einkommen und hohe Arbeitsbelastung machen einen frühen Ausstieg oder Teilausstieg aus dem Berufsleben verlockend, besonders wenn Kinder da sind. Gerade im unteren Einkommensbereich führt Teilzeitarbeit aber in wirtschaftliche Abhängigkeit. Scheitert dann eine Beziehung, sind es so gut wie immer die Frauen, die an oder unter die Armutsgrenze fallen, von Altersarmut gar nicht zu reden.

Weltfrauentag: Johanna Herold gibt Tipps an andere Frauen

Was könnten Ihrer Meinung nach diese Frauen anders machen?

Herold: Es gibt heute eine Vielzahl von Kinderbetreuungsmodellen, die es Eltern ermöglichen, Arbeit und Familie miteinander zu verbinden, auch wenn es natürlich immer noch Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Aber sehen wir den Fakten ins Auge: Nur sehr wenige Männer kommen auf die Idee, ihre Arbeit an den Nagel zu hängen, um die Kinder aufzuziehen. Sie nutzen zwar die gesetzliche Elternzeit, doch Kinder bleiben in vielen Familien noch immer die Sache der Frau, genauso der Haushalt. Eine funktionierende Beziehung zwischen gleichberechtigten Partnern muss auch die Arbeitsbelastung daheim gleichmäßig und ehrlich verteilen. Da können Gesetzeswerke nichts ausrichten. Da müssen wir Frauen selbst unsere Interessen einbringen. Gerade jetzt in Corona-Zeiten sind es wieder die Frauen, die die Mehrbelastung überwiegend tragen. Es ist auch eine Krux, dass Frauen gerne das offene Gespräch über diese Fragen scheuen, stattdessen freiwillig die Haushaltsbelastung ganz oder größtenteils auf sich nehmen und ihre Männer entschuldigen. „Der kümmert sich ums Auto.“

Wie kann man es besser machen?

Herold: Aus meiner eigenen Lebenserfahrung weiß ich, dass man nur erfolgreich sein kann, wenn die häusliche Basis stimmt. Deshalb Augen auf bei der Partnerwahl. Wie das gemeinsame Leben gestaltet werden soll, darüber müssen sich die Beteiligten vom Grundsatz her einig sein. Ohne die Unterstützung meines Mannes, mit dem ich ein Team auf Augenhöhe bilde, hätte ich mich nie um die Stelle als Rektorin der Hauptschule beworben. Wenn die internen Bedingungen geklärt sind, die Familie harmoniert, hat man Rückendeckung, um sich nach außen im Beruf und in der Gesellschaft zu engagieren. Dass solche Rechte nicht nur dem männlichen Part in der Beziehung zustehen, sollte rechtzeitig geklärt sein.

Johanna Herold hat beruflich Karriere gemacht und sich daneben auch immer politisch und gesellschaftlich engagiert. Bild: Gertrud Adlassnig

Frauen verdienen im Schnitt immer noch deutlich weniger als Männer

Sie haben nach ihrem Studium an der PH Augsburg zunächst als Grundschullehrerin gearbeitet, dann aber an die Hauptschule (jetzt Mittelschule) gewechselt.

Herold: Das war ein deutlicher Einschnitt. Mein damaliger Vorgesetzter bedeutete mir, dass es für Grundschullehrer in Krumbach keine neuen Stellen geben werde, allerdings für Hauptschullehrer. Nicht zuletzt wegen meiner Tochter und der gut organisierten Betreuung habe ich den Sprung ins kalte Wasser gewagt und es nie bereut, obwohl ich damit in eine Männerdomäne eingedrungen bin. Nach ersten Irritationen war die Arbeit dann durch kollegiales Miteinander geprägt. Aber da muss Frau eben „ihren Mann stehen“. Ich habe gelernt, dass man Chancen, die sich einem bieten, ergreifen muss, das hat mich auch auf Anraten meiner Familie in die Politik geführt. Für Männer ist das ja selbstverständlich, wir Frauen brauchen dafür mehr Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, daran mangelt es leider häufig.

Und ich bin davon überzeugt, dass es auch hier wieder eine Frage der Ausbildung ist. Je höher das Ausbildungslevel, desto mehr Selbstsicherheit, auch wenn Frauen noch immer gern ihr Licht unter den Scheffel stellen. Das zeigt sich auch im Einkommensniveau. Da außerhalb des öffentlichen Dienstes keine Einkommenstransparenz herrscht, weiß niemand so ganz genau, was der andere verdient. Männer kämpfen da härter um besseren Lohn. Der Equal Pay Day ist sehr wichtig für mehr Lohngerechtigkeit, da ist noch viel Arbeit zu leisten.

Was tun gegen die Einkommensschere?

Herold: Für mich stand fest, dass ich meine Kolleginnen unterstütze, wo immer es möglich war, denn Frauensolidarität und die gegenseitige Unterstützung im Kleinen ist die Basis für positive Veränderungen im Großen. Besonders jungen Lehrkräften habe ich ans Herz gelegt, ihre berufliche Karriere nicht gegen die Familie aufzuwiegen. Man kann das eine tun, ohne das andere zu lassen. Männer machen das ja auch. Ich habe den Nachwuchskräften immer dazu geraten, sich eher eine Haushaltshilfe zu leisten als ihre Arbeitszeit zu stark zu reduzieren. Denn die fehlenden Rentenbeiträge wirken sich am Ende des Arbeitslebens böse aus. Ich halte es für wichtig, dass auch Frauen die Arbeit machen, für die sie sich qualifiziert haben und nicht unterfordert irgendetwas jobben. Da spielt die Berufswahl eine große Rolle. Neigung ist wichtig, man muss seine Arbeit lieben und gern machen, um sie gut zu machen. Um herauszufinden, was zu einem passt, sind Praktika ein guter Weg, da sollten Mädchen mutiger werden und Möglichkeiten ausprobieren, die gemeinhin als Männerberufe gelten. Auch ein Blick auf die Entwicklungs- und Einkommensmöglichkeiten sollte gewagt werden, denn da gibt es noch große Unterschiede. Grundsätzlich ist aber ein gesellschaftliches Umdenken nötig. Jeder Mensch, unabhängig von seinem Geschlecht, sollte seine Stärken nutzen und in seinen Stärken anerkannt werden. Die Anerkennung muss sich im Einkommen widerspiegeln. Das wird heute noch viel zu sehr missachtet. In sogenannten Frauenberufen sind Verdienstmöglichkeit geringer, unabhängig von der gesellschaftlichen Relevanz der Tätigkeit.

Johanna Herold: "Frauenbewegung hat sehr viel erreicht"

Wo sehen sie uns Frauen heute?

Herold: Die Frauenbewegung hat sehr viel erreicht. Wenn ich die Situation heute mit der vor 50 Jahren vergleiche, wird das deutlich. Aber die Gleichberechtigung im Alltag ist noch nicht durchgehend realisiert. Die Gendersprache wird die Frauenbewegung aber substanziell nicht fördern. Frauen glauben oft noch, sie müssen perfekt sein, alles allein in den Griff bekommen. Nein, das müssen sie nicht! Frauen müssen besser lernen, Hilfen einzufordern und anzunehmen anstatt passiv auf Unterstützung zu warten. Und sie müssen sich weiterhin untereinander solidarisieren und sich gesellschaftlich, politisch, sozial und kulturell einbringen, um ihre Interessen formulieren und umsetzen zu können.

