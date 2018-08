Zum Wochenende wird gebacken

Nur nicht so zurückhaltend: Die Bäume auf öffentlichem Grund der Stadt Krumbach biegen sich unter der Last der Früchte. Bürger dürfen gerne zugreifen.

