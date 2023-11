Autofahrerin übersieht Traktor: 8000 Euro Schaden

Der Fahrerin eines Lieferfahrzeuges übersieht in Aichen einen Traktor mit Schneeschild. Bei dem Unfall entsteht ein Schaden von 8000 Euro.

Am Donnerstag hat sich in Aichen ein Verkehrsunfall ereignet. Eine Fahrerin eines Lieferfahrzeugs fuhr laut Polizeibericht am Nachmittag rückwärts aus dem Bachweg auf die Hauptstraße ein, als sie einen Traktor übersieht. Der Traktor, der auf der Hauptstraße fährt, hatte ein Schneeräumschild dabei. Das Lieferfahrzeug krachte in das Schneeräumschild, verletzt wurde dabei niemand. Beide Fahrzeuge sind beschädigt, der Schaden beträgt etwa 8000 Euro. (AZ)