Aichen

12:00 Uhr

In Aichen gibt es mehr junge als alte Menschen

Die alte Aussegnungshalle in Aichen sollte durch einen Neubau auf dem Kirchfriedhof ersetzt werden, der bereits in der letzten Bauphase ist.

Plus Aichens Bürgermeister Alois Kling präsentiert in Obergessertshausen, wie die Gemeinde so dasteht. Bürger scheinen zufrieden in ihrem Ort.

Von Josef Jäger

Eine Bürgerversammlung dient der Information der Gemeindebürger, der Erörterung gemeindlicher Angelegenheiten und der Verabschiedung von Empfehlungen an den Gemeinderat: Bei der Veranstaltung für den Gemeindebereich Aichen, Obergessertshausen, Memmenhausen und Ruhfelden bekamen über 30 anwesende Bürgerinnen und Bürger im Gemeindehaus in Obergessertshausen reichlich Informationen von Bürgermeister Alois Kling präsentiert. Die Bürgerversammlung war für den Bürgermeister, für den Gemeinderat und die Verwaltung der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Ziemetshausen ein erfolgreicher Abend – denn bis auf eine nennenswerte Wortmeldung – hatte es zumindest den Anschein, dass die Bevölkerung in Aichen mit den Ortsteilen mit der Gemeindepolitik und der Struktur überaus zufrieden sind.

Ein Seniorenheim wird für Aichen gewünscht

Die einzige Anregung an diesem Abend kam von Franz Langenmaier aus Obergessertshausen: Sein Anliegen an den Gemeinderat ist die Einrichtung eines Seniorenheimes beziehungsweise Pflegeheimes für einheimische Bürgerinnen und Bürger – damit sie weiterhin im Dorf und in ihrer gewohnten heimatlichen Umgebung bleiben können und nicht kilometerweit in fremde Umgebungen ziehen müssen. Als Beispiel nannte Langenmaier ähnliche Einrichtungen in Breitenthal und Ettenbeuren. Bürgermeister Alois Kling versprach dieses Anliegen zusammen mit dem Gemeinderat zu prüfen - ob dies allerdings kurzfristig zu lösen sei, sei nicht ganz einfach, so das Gemeindeoberhaupt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen