Aichen

vor 17 Min.

Nachbesserung bei Aichener Bausatzungen

Plus Das Landratsamt hat beim Entwurf der Abgrenzungs- und Abrundungssatzung in Aichen etliche Einwände. Was außerdem im Gemeinderat behandelt wurde.

Von Karl Kleiber Artikel anhören Shape

Bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates Aichen ging es erneut um die 6. Änderung der Abgrenzungs- und Abrundungssatzung „Bebauung nordöstlich der St.-Ulrich-Straße“. Bei der Auslegung gingen Einwände des Landratsamtes ein, erläuterte Planer Eugen Riedler aus Langenneufnach.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen