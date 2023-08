Aletshausen

Bei der Summer Sensation heizte DJ Rayvn dem Partypublikum ein

Von Annegret Döring

Feiern bis in die Nacht konnte man in kuftigen Klamotten zu heißen Beats bei der Summer Sensation in Aletshausen im Rahmen des Dorffestes.

Eine laue Sommernacht genießen konnte das Partypublikum bei der Summer Sensation mit DJ Rayvn am Freitag im Festzelt in Aletshausen. Viele Partyfreundinnen und -freunde aus Aletshausen und Umgebung waren gekommen und wollten mit dem Musikverein Aletshausen feiert sein 42. Dorffest feiern. Seit Jahren ist diese Party im Festzelt bekannt und beliebt. DJ Rayvn legte heißen Summer-Beats auf, die die Glieder zucken ließen. In der Cool-Down Bar konnte man sich Abkühlung verschaffen und an der Schnupfbar die Nase freiniesen. 42 Bilder Die schönsten Bilder von der Summer Sensation in Aletshausen Foto: Christoph Sauter

