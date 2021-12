Aletshausen

12:30 Uhr

Die Firma Graf aus Aletshausen liefert Spezialtechnik für den Klimaschutz

Plus Die Graf Anlagenbau GmbH in Aletshausen setzt auf bisher unbrauchbare Holzabfälle. Damit kann man Millionen Liter Heizölbedarf in Industrieanlagen ersetzen.

Von Hans Bosch

„Holzmehl statt Heizöl oder Braunkohle“ ist vereinfacht die Devise für eine klimaschonende Technologie, mit der sich die Graf Anlagenbau GmbH in Aletshausen seit 25 Jahren beschäftigt. Damit bewegt sich die Firma in einem Zukunftsmarkt. Im Detail heißt dies für Geschäftsführer Jürgen Graf: „Wir entwickeln und bauen Anlagen, mit denen kleinste Holzabfälle und Sägespäne zu Holzstaub gemahlen werden. Er ersetzt in Asphaltmischwerken das bisher verwendete Heizöl oder den Staub, der beim Abbau von Braunkohle anfällt.“ Der Effekt des neuen Brennstoffs aus Holz ist für ihn „gewaltig“, denn ein mittelgroßes Asphaltmischwerk verbrauche in einem Jahr circa eine Million Liter Heizöl.

