Fotovoltaik-Anlagen sollen nicht an Wohngebiete angrenzen

Wo können Freiflächen-Fotovoltaik-Anlagen errichtet werden? In Aletshausen gibt es jetzt einen Kriterienkatalog.

Plus Auch im Bereich von Hanglagen sollen keine Anlagen errichtet werden. Welche Möglichkeiten es auf Aletshauser Gemeindegebiet künftig gibt.

Von Josef Jäger

In der jüngsten Aletshauser Gemeinderatssitzung wurden die Kriterien für Freiflächen-Fotovoltaik in der Gemeinde Aletshausen festgelegt. Einziger Diskussionsgrund dazu im Gremium war die Standortfrage. Einig war sich der Gemeinderat aber – es sollen Flächen ausgewiesen werden, wo sie am wenigsten stören und das Orts- und Landschaftsbild nicht „verschandelt“ wird.

Wie Bürgermeister Georg Duscher wissen lässt, häufen sich von Woche zu Woche, Anfragen von Interessenten bzw. Unternehmen zur Errichtung von Freiflächen-Fotovoltaik-Anlagen. Nun wurden in der letzten Gemeinderatssitzung die Kriterien für den Standort Aletshausen festgelegt. Bürgermeister Duscher dazu: „Angesichts des fortschreitenden Klimawandels und des Ausstiegs aus der Kernenergie und Kohleverstromung ist eine Energiewende und ein Umstieg auf eine klimaneutrale, erneuerbare Energieversorgung unausweichlich“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

