Internetbetrug: Mann überweist vierstelligen Betrag

Die Polizei Krumbach ermittelt in einem Betrugsfall. Ein Aletshausener wollte Geld in Kryptowährung anlegen.

Ein 59-Jähriger in Aletshausen stößt im Internet auf eine Werbung, in der ihm angeboten wird, Geld anzulegen. Am Ende verliert er einen mittleren vierstelligen Betrag.

Ein Aletshausener wollte sein Geld in Kryptowährung tauschen, um es anzulegen - er sah es jedoch nie wieder. Laut Polizeibericht surfte der 59 Jährige über sein Handy im Internet, als sich ein Pop-Up Fenster öffnete. Die Anzeige bot ihm an, Geld anzulegen. Er überwies daraufhin einen niedrigen Betrag auf ein deutsches Konto. Daraufhin rief ihn ein angeblicher Bearbeiter an und riet ihm, einen mittleren vierstelligen Betrag in angebliche Kryptowährung anzulegen. Das Geld floss dann auf ein ausländisches Konto, zu dem der Geschädigte keinen Zugang hat. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an. (AZ)

