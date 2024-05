Zweiradfahrer kollidiert mit Auto bei Haupeltshofen

Verletzt worden ist am Sonntagnachmittag ein Motorradfahrer beim Zusammenstoß mit einem Auto im Gemeindegebiet von Aletshausen.

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorradfahrer mit einem Gesamtschaden von rund 17.000 Euro hat sich am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr auf der Kreisstraße GZ 13 zwischen Haupeltshofen und Waltenhausen ereignet. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 75-jähriger Motorradfahrer auf der Kreisstraße in südöstliche Richtung und kam in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn. Er kollidierte dabei mit der vorderen linken Fahrzeugseite des entgegenkommenden Pkws eines 24-Jährigen. Der Motorradfahrer verletzte sich hierbei und wurde zur weiteren Abklärung mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Fahrer des Autos blieb laut Polizei unverletzt. Das Kraftrad sowie der Pkw mussten von einer Fachfirma abtransportiert und die Straße mithilfe der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Straßenmeisterei gereinigt werden. (AZ)