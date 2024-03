Auf Balzhausens Kirchturm fehlt der Hahn

Plus Nach einem Herbststurm muss der Hahn in Balzhausen abgenommen werden. Welche Bedeutung der Hahn auf dem Kirchturm hat.

Ganz gleich von welcher Seite man nach Balzhausen kommt, immer beherrscht der markante Kirchturm das Ortsbild. Bereits 50 Jahre vor die Barockkirche gebaut wurde, hatte man 1718 durch Kilian Weigel aus Oberrohr den imposanten Kirchturm errichten lassen. Die jüngste Außenrenovierung der St. Vitus Pfarrkirche wurde im Jahr 2009 durchgeführt, wie ein schönes Chronogramm an der Südseite dokumentiert. Was im Moment fehlt, ist die Turmzier: Balzhausens Kirchturm ist noch immer ohne Turmhahn.

Als am 22. Dezember 2009, noch rechtzeitig vor Weihnachten, das Gerüst abgebaut wurde, hatten die Dachdecker das riesige Dach neu gedeckt, die Stuckateure ihre Arbeit beendet und die Maler der Kirche einen neuen Anstrich gegeben, nur eines fehlte noch: die Turmzier. Die Turmkugel und der daraufsitzende Hahn mit dem historischen Durchschuss des Bayerischen Hiasl konnten nicht angebracht werden. Die beauftragte Firma aus Lenggries zögert die Fertigstellung von Monat zu Monat hinaus. Man hoffte, dass zum Vitusfest der Kirchturm vollendet sein würde, doch auch dieser Termin verstrich ohne die Turmzier. Nicht nur die Balzhauser fragten: Wie lange noch?