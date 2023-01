Balzhausen sucht Flächen für Windkraft

Die Korridore bei Balzhausen nördlich und südlich der Straße nach Aichen gelten als grundsätzlich geeignet und werden an die Regional-Planung Donau-Iller gemeldet.

Die Verbandsversammlung der Regional-Planung Donau-Iller, zu der auch die Gemeinde Balzhausen zählt, hat Ende 2022 beschlossen, das Kapitel "Windkraft" fortzuschreiben. Geregelt ist dies in einem Staatsvertrag zwischen Baden-Württemberg und dem Freistaat Bayern über die Zusammenarbeit bei der Landesentwicklung und die Planung in der Region Donau-Iller.

Bürgermeister Daniel Mayer trug das Schreiben des Regional-Verbandes vor, in dem auf die Fortschreibung hingewiesen wird. Um den Energiebedarf auch in Zukunft decken zu können, sucht der Regional-Verband geeignete Vorranggebiete für Standorte regional-bedeutsamer Windkraftanlagen. Diese sollten von den Kommunen zeitnah gemeldet werden, bevor ein Planentwurf in Angriff genommen wird. Hier handelt es sich um die vorgezogene Unterrichtung. Es ist jedoch noch keine Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit.

In Balzhausen wären, so Mayer weiter, zwei Standorte für Windkraftanlagen denkbar. Man werde die beiden Korridore nördlich und südlich der Straße nach Aichen als geeignet melden. Es wurde folgender Beschluss gefasst: Balzhausen steht der Ausweisung von Vorranggebieten für Windkraftanlagen grundsätzlich offen gegenüber.

Verfahren eingestellt Durch die aktuelle Neuaufstellung der Bauleit-Planung "Sattelberg-Erweiterung 2023", die den alten Geltungsbereich fast gänzlich überplant, wird das alte Verfahren eingestellt, damit mit der neuen Planung begonnen werden kann. Der Rat stimmte zu.

Durch die aktuelle Neuaufstellung der Bauleit-Planung "Sattelberg-Erweiterung 2023", die den alten Geltungsbereich fast gänzlich überplant, wird das alte Verfahren eingestellt, damit mit der neuen Planung begonnen werden kann. Der Rat stimmte zu. Jahresabschluss Der Jahresabschluss 2020 für die Trinkwasserversorgung Balzhausen wurde von der Steuerberatungs-GmbH Zusmarshausen erstellt. Sie schließt mit Aktiva und Passiva mit 922.565 Euro ab. Der Jahresgewinn wird mit 18.165 Euro beziffert. Dieser wird auf neue Rechnung 2021 vorgetragen. Schulden bei der Gemeinde sind banküblich zu verzinsen. Die Konzessionsabgabe wird auf den Jahresgewinn abgeführt. Es erfolgte ein positiver Sammelbeschluss.

Der Jahresabschluss 2020 für die Trinkwasserversorgung wurde von der Steuerberatungs-GmbH Zusmarshausen erstellt. Sie schließt mit Aktiva und Passiva mit 922.565 Euro ab. Der Jahresgewinn wird mit 18.165 Euro beziffert. Dieser wird auf neue Rechnung 2021 vorgetragen. Schulden bei der Gemeinde sind banküblich zu verzinsen. Die Konzessionsabgabe wird auf den Jahresgewinn abgeführt. Es erfolgte ein positiver Sammelbeschluss. Haushaltsplan Die katholische Kirchenstiftung Balzhausen hat den Haushaltsplan 2022 und die Jahresrechnung 2021 für den Kindergarten Maria Immaculata vorgelegt. Der Überzahlungsbetrag Ende 2021 betrug 78.223 Euro. Der Überschuss von 2021 beträgt 63.757 Euro. Veranschlagt waren lediglich 7110 Euro. Im Haushalt 2022 trugen der Freistaat und die Gemeinde den größten Brocken mit 353.650 Euro. Die Gemeinde selbst hat ein Defizit von 5232 Euro (80-Prozent-Regelung) zu begleichen, da ein Fehlbetrag von 6540 Euro zu erwarten ist. 88 Prozent der Ausgaben sind Personalkosten (2021 waren dies 335.109 Euro). Einstimmig wurde der Haushalt mit der letzten Klausel befürwortet.

Lesen Sie dazu auch