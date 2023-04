Betrunkener Kradfahrer stürzt in Balzhausen

Mit über einem Promille Alkohol fuhr ein Kradfahrer nachts durch Balzhausen. In zweifacher Hinsicht war das schmerzhaft für ihn.

Am Karsamstag gegen 23 Uhr hat eine Verkehrsteilnehmerin einen gestürzten Kradfahrer in Balzhausen gemeldet. Die Beamten konnten am Ort des Unfalls feststellen, dass der Mann alleinbeteiligt von seinem Fahrzeug fiel. Allerdings rochen sie auch eine Alkoholfahne bei dem 34-jährigen Unfallopfer. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Der Fahrer wurde durch den Sturz nur leicht verletzt, so die Polizei. Der Führerschein wurde direkt sichergestellt und den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss. (AZ)