Die Kita in Balzhausen erhöht die Elternbeiträge

Plus Die Elternbeiträge für die Kindertagesstätte steigen ab September um 9,5 Prozent. Für den Breitbandausbau in Balzhausen muss die Beteiligungsquote noch steigen.

Eine umfangreiche Tagesordnung hatte der Gemeinderat Balzhausen um Bürgermeister Daniel Mayer in der jüngsten Sitzung zu bewältigen: Anpassung der Elternbeiträge ab 1. September 2024 für den Betrieb der Kindertageseinrichtung Maria Immaculata, die kommunale Verkehrsüberwachung und der Breitbandausbau Balzhausen sind einige davon.

Einstimmig wurde vom Gemeinderat beschlossen, dass die Elternbeiträge für die Kindertagesstätte Maria Immaculata ab 1. September dieses Jahres um 9,5 Prozent erhöht werden. Wie Bürgermeister Mayer berichtet, machen die teilweise rasanten und sprunghaften Entwicklungen sowie die aktuellen Rahmenbedingungen, die, wie er sagt, die Gemeinde vor große Herausforderungen stellen, eine Gebührenanpassung nötig. Das bedeutet, so das Gemeindeoberhaupt, dass die pädagogische Arbeit und die Betreuungsqualität der Kinder höchsten Stellenwert haben muss.