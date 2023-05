Balzhausen

Die neue Kita in Balzhausen soll Anfang 2024 fertig sein

Plus Balzhausen hat derzeit viele große Projekte: die Erweiterung der Kita, 30 neue Bauplätze und der Umbau von drei Brücken. So ist der Stand.

Von Josef Jäger

Kommunen müssen sparen. Mehr als die Hälfte der Gemeinden (54 Prozent) muss die eigenen Ausgaben durch Einschnitte bei kommunalen Leistungen senken: So muss auch die Gemeinde Balzhausen, wie Bürgermeister Daniel Mayer auf der jüngsten Sitzung sagte, den Gürtel enger schnallen - wobei die Pflichtaufgaben einigermaßen untergebracht werden sollen.

So beschloss der Gemeinderat einstimmig, die Haushaltssatzung 2023 und den Haushaltsplan 2023 mit den darin enthaltenen Ansätzen und Abschlusszahlen zu erlassen. Gleichzeitig wurde der Finanzplanung 2022 bis 2026 zugestimmt. Für den Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben wurden für das Haushaltsjahr 2023 3.950.300 Euro und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben 4.334.100 Euro festgesetzt. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen werden in Höhe von 2.100.000 Euro festgesetzt.

