Balzhausen

12:00 Uhr

Eine Kneippanlage für Balzhausen

Plus Der Dorftreffverein will am Schwarzen Graben in Balzhausen das Kneippen ermöglichen.

Von Josef Jäger Artikel anhören Shape

Thema der jüngsten Gemeinderatssitzung in Balzhausen war der Bau einer Kneipp-Anlage. Der Dorftreffverein möchte auf eigene Veranlassung und Kostentragung auf einem Grundstück der Gemeinde Balzhausen am Schwarzen Graben in der Nähe der Blumenfeldkapelle eine Kneippanlage errichten. Mit der Planung wurde das Architektbüro Glogger beauftragt, das auch dem Gremium die Planungen vorstellte. "Als eine gute und schöne Sache für Jung bis Alt" wurde diese Maßnahme bezeichnet. So wurde dann auch einstimmig diesem Projekt zugestimmt – wobei die Kosten und auch der Unterhalt auf Grundlage der Vorgaben der wasserrechtlichen Genehmigungsbescheide dauerhaft vom Dorftreffverein zu übernehmen ist.

Flüchtlinge: Zum Thema Flüchtlingsübernahme in der Gemeinde Balzhausen ließ Bürgermeister Daniel Mayer wissen: "Wir haben derzeit nichts Passendes an Liegenschaften und können auch nichts aus dem Hut zaubern."

Bebauungsplan: Dem Antrag auf Änderung des Bebauungsplans "Straßäcker" wurde einstimmiges Einverständnis erklärt: Die Änderung des Bebauungsplans soll ein Bauvorhaben zur Erweiterung des bestehenden Gebäudes um eine Lagerhalle ermöglichen.



Dem Antrag auf Änderung des Bebauungsplans "Straßäcker" wurde einstimmiges Einverständnis erklärt: Die Änderung des Bebauungsplans soll ein Bauvorhaben zur Erweiterung des bestehenden Gebäudes um eine Lagerhalle ermöglichen. Kita: Dem Haushaltsplan 2023 für die Kindertageseinrichtung Maria Immaculata der katholischen Kirchenstiftung St. Vitus-Balzhausen wurde zugestimmt.

