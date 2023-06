Großprojekt Glasfaser ist in Balzhausen bald auf der Zielgeraden

Plus Bevor die Firma LEW Telnet Balzhausen mit schnellem Internet versorgen kann, sind noch einige Dinge zu klären. Vor allem kommt es auf die Bürgerinnen und Bürger an.

Für das Telekommunikationsunternehmen LEW Telnet gab es in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Balzhausen "grünes Licht" für die Vorvermarktungsphase zum Breitbandausbau: Laut Bürgermeister Daniel Mayer ist dieses Projekt ein Meilenstein für die weitere Entwicklung der Gemeinde.

Nach einer umfangreichen Präsentation der beiden Vertreter des Telekommunikationsunternehmens LEW Telnet, einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft von LEW, war doch eine gewisse Erleichterung und Euphorie bei Bürgermeister Mayer und seinen Gemeinderatsmitgliedern zu spüren: Gab es in der Vergangenheit mit einigen anderen Anbietern keine Lösungen, beziehungsweise platzten Gespräche – umso mehr überzeugte das Konzept von LEW Telnet.