Pferdesegnung statt Leonhardiritt in Balzhausen

Obwohl es in diesem Jahr in Balzhausen keinen Leonhardiritt gab, ehrte die Gemeinde ihren Ortspatron. Wie der Festtag am Wochenende ablief.

Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde, weiß der deutsche Volksmund. Dass diesen tierischen Glücksbringern selbst kein Leid widerfährt, dafür soll der heilige Leonhard sorgen. Als Schutzpatron der landwirtschaftlichen Tiere wird der Heilige mancherorts jedes Jahr mit einem Leonhardiritt geehrt, an dessen Ende traditionell die Pferdesegnung steht. Dass diese Tradition in Balzhausen jährlich gefeiert wird, ist kaum verwunderlich: Der heilige Leonhard ist nicht nur der Patron der Pferde, sondern auch der Ortspatron und Namensgeber der katholischen Kapelle in Balzhausen. Trotz dieser starken Verbindung von Balzhausen und St. Leonhard feierte die Gemeinde das Fest jedoch nicht so groß, wie gewohnt.

Balzhausen feiert in diesem Jahr das 41. Leonhardsfest

Wie berichtet, entschieden sich die Kirchenverwaltung und der Pfarrgemeinderat in diesem Jahr aus organisatorischen Gründen dazu, auf den traditionellen Umritt durch den Ort zu verzichten. Um trotzdem nicht gänzlich auf die Tradition verzichten zu müssen - immerhin war es das 41. Leonhardsfest - lud die Pfarrei St. Vitus zur Festandacht mit anschließender Pferdesegnung ein. Wie bereits in den Jahren der Corona-Pandemie waren alle Pfarreimitglieder, Besucherinnen und Besucher zur „Riedlerwiese“ gegenüber der Kapelle gebeten, um den Ortspatron zu ehren. Trotz der stürmischen Wetterprognosen kamen sowohl etliche Reiter mit ihren Pferden als auch zahlreiche Besucher zur Festandacht.

Die Pferdesegnung hat nicht nur in Balzhausen etliche Gäste gelockt. In Ichenhausen verfolgten etwa 1000 Menschen den Leonhardiritt. In Balzhausen segnete Pfarrer Florian Bachs in Begleitung von Diakon Gleich Ross und Reiter sowie alle weiteren anwesenden Tiere. Der Musikverein Balzhausen gestaltete die Veranstaltung musikalisch. Der Wolkenbruch ließ bis zum Ende der Pferdesegnung auf sich warten. Es gelang den Verantwortlichen, diesem Festtag einen besonderen Rahmen zu geben und der Pfarrei eine Alternative zum Leonhardiritt zu schenken. (AZ, herb)

