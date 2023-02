Rad blockiert: Rollerfahrer stürzt bei Fahrt durch Balzhausen

Mitten auf einer nächtlichen Fahrt durch Balzhausen blockiert plötzlich ein Rad eines Mofarollers. Der Fahrer stürzt und verletzt sich.

Am Sonntag kurz nach Mitternacht war ein 31-Jähriger mit seinem Mofaroller auf der Pfarrer-Rost-Straße in Balzhausen unterwegs. Nach Aussage des Mannes blockierte plötzlich - vermutlich aufgrund eines technischen Defektes - die hintere Bremse des Fahrzeuges. Das Heck brach aus und der Fahrer stürzte zu Boden. Dabei verletzte er sich leicht, musste jedoch nach Angaben der Polizei nicht ärztlich behandelt werden. Am Roller entstand nur ein leichter Sachschaden. (AZ)