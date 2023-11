Balzhausen

Sie alle arbeiten zum Wohle der Pfarrgemeinde St. Vitus

St. Vitus Balzhausen Ehrenamtliche Mitarbeiter wurden in der Pfarrei St. Vitus Balzhausen geehrt.

Plus Eine Schar von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Pfarrei St. Vitus Balzhausen ist geehrt oder in den Dienst gestellt worden.

Christkönig, das Fest an dem Jesus Christus als König der Welt gefeiert wird, nahm der Thannhauser Stadtpfarrer Florian Bach zum Anlass, verdiente Mitarbeiter der Pfarrei St. Vitus Balzhausen im Rahmen des Familiengottesdienstes zu ehren und ihnen für ihr ehrenamtliches Engagement zu danken. Unterstützt wurde er dabei von Peter Hart, der für die kirchliche Büchereiarbeit der Diozöse Augsburg zuständig ist. Hart überreichte den langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der örtlichen Bücherei eine Urkunde und den dazugehörigen Verdienstorden.

Pfarrer Bach dankte den Geehrten und betonte wie wertvoll die vielen ehrenamtlichen Stunden für die Pfarrgemeinde seien. Adolf Albrecht wurde für über 20 Jahre Mitgliedschaft in der Kirchenverwaltung geehrt. Ebenso übernahm er viele Jahre die Abrechnung der Kindergartenkasse und ist seit Januar 2019 Kirchenpfleger. Nach seiner eigenen Ehrung sprach auch er als Kirchenverwaltungsvorsitzender gemeinsam mit Pfarrgemeinderatsvorsitzender Luzia Schmid einen Dank aus.

