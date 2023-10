Statt Leonhardiritt nun Pferdesegnung in Balzhausen

Andacht und Pferdesegnung stehen im Mittelpunkt des „Leonhardsfestes“ in Balzhausen. Pfarrgemeinde begründet Entscheidung mit organisatorischen Gründen.

Die Pfarrei St. Vitus in Balzhausen lädt herzlich zur diesjährigen Pferdesegnung ein. Sie findet am Sonntag, 5. November, um 14 Uhr auf der Wiese gegenüber der örtlichen Leonhardskapelle statt. Aufgrund organisatorischer Gründe hat sich die Kirchenverwaltung und der Pfarrgemeinderat entschieden auf den traditionellen Umritt durch den Ort zu verzichten. Stattdessen steht die Andacht und Pferdesegnung im Mittelpunkt. Dieses traditionelle „Leonhardsfest“ wird bereits zum 41. Mal gefeiert und hat einen besonderen Stellenwert in der Gemeinde. "Die Pferdesegnung ist eine ehrwürdige Tradition, bei der die Pferde unter den Schutz des Hl. Leonhard gestellt werden, der als Schutzpatron für das Vieh, insbesondere für Pferde verehrt wird. Die Pferde werden gesegnet, um sie vor Unheil und Krankheiten zu bewahren", schreibt die Pfarrei in einer Pressemitteilung.

Die Andacht wird musikalisch vom Musikverein Balzhausen begleitet, der für eine feierliche Atmosphäre sorgen wird. Die Pferde können ab 13.30 Uhr auf der Wiese gegenüber der Leonhardskapelle aufgestellt werden. Dort stehen ausreichend Parkmöglichkeiten zur Verfügung.

Pfarrer Prälat Ludwig Gschwind musste manchmal bein Leonhardiritt in Balzhausen auch einen Schirm tragen. Foto: Monika Leopold-Miller (Archivbild)

Schon vor dem Zweiten Weltkrieg wurden in Balzhausen Pferdeumritte mit Segnungen durchgeführt. In den 1960-er Jahren setzte die Tradition vorübergehend aus, da die Landwirtschaft vermehrt auf Zugmaschinen statt auf Pferde setzte. Doch im Jahr 1978 führte Prälat Ludwig Gschwind die Tradition des Leonhardiritts in der Pfarrei Balzhausen wieder ein. Trotz der Herausforderungen der Coronapandemie in den Jahren 2020 und 2021 war es Pfarrer Florian Bach ein wichtiges Anliegen, die örtliche Tradition aufrechtzuerhalten. Bei schönstem Herbstwetter freuten sich letztes Jahr zahlreiche Pferdeliebhaber wieder über den 40. Leonhardiritt in der Pfarrei. Auch in diesem Jahr wird die Gemeinde zusammenkommen, um die Pferde zu segnen und die Tradition des Leonhardsfestes zu ehren.

Der Tag wird um 10.15 Uhr in der Pfarrkirche mit einem Festgottesdienst zu Ehren des Hl. Leonhards eingeleitet. Der Kirchenchor wird den Gottesdienst festlich gestalten. Die Pfarrgemeinde freut sich auf die Teilnahme zahlreicher Gäste und Pferdeliebhaber an diesem Tag. (AZ)

