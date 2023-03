Wer hatin Balzhausen eine gelbe Mülltonne gestohlen?

In der Hauptstraße in Balzhausen hat ein bislang Unbekannter eine gelbe Tonne entwendet.

Am vergangenen Dienstag, im Zeitraum von 4.30 Uhr bis 14.00 Uhr, wurde an der Hauptstraße in Balzhausen eine gelbe Mülltonne entwendet. Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden. (AZ)