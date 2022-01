Mann versucht in den Innenbereich einer Bank zu gelangen

Ein Mann hat versucht, in die Raiffeisenbank in Westerheim zu gelangen, ob er etwas mit dem Bankraub von Breitenthal zu tun hat, ist unklar.

In Westerheim (Landkreis Unterallgäu) hat ein Mann versucht, in den Selbstbedienungsbereich der Raiffeisenbank zu gelangen. Dabei hielt er sein Handy in die Höhe. Vor der Bank hatte er in einer schwarzen, länglichen Limousine geparkt. Ein Beobachter informierte die Polizeiinspektion Mindelheim am Mittwoch.

Gibt es einen Zusammenhang mit dem Bankraub in Breitenthal?

Ob dieser Vorfall mit dem Vorfall vom 24. Dezember in Breitenthal zusammenhängt, als unbekannte Personen einen Bankautomaten knackten und leerten, sei unklar, sagt Holger Stabik, Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums in Kempten. Man ermittle in mehrere Richtungen und behalte aktuelle Vorfälle im Auge, sagt er. Bekannt war den Ermittlern bisher unter anderem, dass die Täter mutmaßlich ein großes Fahrzeug benutzt hatten. (AZ)