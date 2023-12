Deisenhausen

Bürgerversammlung: Deshalb wird das Wasser in Deisenhausen teurer

Plus Neben Kindergarten und Co. wurde in der Deisenhauser Bürgerversammlung auch das Thema Wasser behandelt. Welche Fragen die Anwesenden ihrem Bürgermeister stellten.

In der kürzlich stattgefunden Deisenhauser Bürgerversammlung (wir berichteten) rief Rathauschef Bernd Langbauer dazu auf, das Gremium der deutsch-französischen Partnerschaft mit der Gemeinde Chatillon la Palud/Vilette nur Ain zu verstärken. Altersbedingt drohe hier andernfalls das Ende des über 30 Jahre gepflegten Austausches. „Von der französischen Seite steht aktuell allerdings eine Antwort auf die letzten Schreiben aus“, ergänzte der Bürgermeister bedauernd.

Starkregen und Wasserversorgung

Ein großes Thema war auch der Starkregen - nicht nur in Deisenhausen. Schon 2021 brachte der Hochwasserschutz Günztal in Eldern ein Hochwasserrücklaufbecken an den Start. Die Inbetriebnahme eines weiteren Beckens sei Anfang 2024 in Engetried geplant. In Frechenried haben Bauarbeiten begonnen, in Sontheim wurden Planungen eingereicht. „Über den Daumen gepeilt soll jedes Jahr ein weiteres Becken dazukommen“, berichtete Bernd Langbauer. In Deisenhausen und den Ortsteilen gäbe es außerdem einige verpflichtende Aufgaben zur Sanierung des Abwassernetzes.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

