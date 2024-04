Haushalt: Deisenhausen plant trotz Herausforderungen auf solider Basis

Plus Mit Blick auf bevorstehende Investitionen und Projekte präsentiert die Gemeinde Deisenhausen ihren Haushaltsplan für 2024 und diskutiert anstehende Projekte.

„Wir stehen auf einer soliden Basis“, kommentiert Barbara Fetschele. In der April-Gemeinderatssitzung im Gollmitzerhaus stellte die Kämmerin der Verwaltungsgemeinschaft Krumbach den Deisenhauser Haushaltsplan für 2024 vor. Angesichts der zahlreichen anstehenden Investitionen fügt sie jedoch hinzu: „Einiges davon werden wir noch aufbrauchen müssen.“

Das Gesamtvolumen des Haushaltes kommt auf 8,2 Millionen, davon entfallen 3,2 Millionen auf den Verwaltungshaushalt und fünf Millionen auf den Vermögenshaushalt. „Die Gewerbesteuer hat sich gut entwickelt“, stellt Bürgermeister Bernd Langbauer fest. Veranschlagt sind hier 500.000 Euro. In den Vorjahren fiel der Ansatz aufgrund der Pandemie geringer aus. Inzwischen sei die Gemeinde wieder bei der gewohnten Höhe angekommen.