Kostenlose Glasfaser für die Deisenhauser

Plus Der Gemeinderat Deisenhausen beschließt, in Abstimmung mit DSL Mobil den Glasbaserausbau für alle Einwohner kostenlos zu gestalten. Doch es gibt eine Bedingung.

Von Marc Hettich

„Es wären etwa 112 Anschlüsse davon betroffen“, offenbart Bürgermeister Bernd Langbauer in der Februar-Sitzung des Deisenhauser Gemeinderates. Für diese 112 Gemeindemitglieder gibt es Grund zur Freude: Das Gremium hat in Kooperation mit dem beauftragten Unternehmen DSL Mobil beschlossen, dass auch für diese Haushalte ein kostenloser Anschluss an das Glasfasernetz möglich sein wird. Bis dato war dies nur für andere 500 betroffene Haushalte sicher, weil diese in förderfähigen Gemeindegebieten liegen. „Uns ist ein Anliegen, den kostenlosen Zugang allen Bürgerinnen und Bürgern zu ermöglichen“, kommentiert das Gemeindeoberhaupt.

Möglich sei dies durch eine Vereinbarung mit DSL Mobil, die an eine Voraussetzung geknüpft ist: Es muss eine Vertragsabschlussrate von 50 Prozent erreicht werden. Das bedeutet, mindestens die Hälfte der nicht geförderten Haushalte muss einen 24-monatigen Vertrag mit dem Anbieter abschließen. Ist diese Bedingung erfüllt, wird DSL Mobil den Ausbau mit einem zehnprozentigen Zuschuss der Gemeinde Deisenhausen in Eigenleistung durchführen.

