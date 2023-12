So sieht es in Deisenhausen beim Neubau des Kindergartens aus

Derzeit wird die Trägerschaft des Kindergartens in Deisenhausen geklärt. Außerdem war die Bepflanzung des Friedhofs Unterbleichen Thema im Gemeinderat.

„Ich denke, dass das Gebäude ohne Möblierung bis Ende April so weit fertiggestellt sein sollte“, schätzt Martin Konrad. Der Gemeinderat erläuterte in der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres seinen Ratskollegen ausführlich den Stand der Dinge beim Neubau des Kindergartens. Ratskollegin Jennifer Dreier, die hauptberuflich den Kindergarten in Deisenhausen leitet, betonte, dass der Umzug eine gute Planung erforderlich mache, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

„Bisher sind wir mit unseren Handwerkern sehr zufrieden“, bewertet Martin Konrad die Arbeit der Dienstleister. Zum konkreten Stand berichtete der Oberbleicher: „Im Technikkeller ist der Estrich so weit drin.“ Auch die Zuleitung der Haustechnik aus dem Erdgeschoss den Keller sei ebenso abgeschlossen wie Teilbereiche des Brandschutzes. „Beim eigentlichen Bau im Erd- und Obergeschoss ist die Rohinstallation in den Bereichen Heizung, Sanitär und Elektro abgeschlossen.“ Die Putzarbeiten im Inneren seien nahezu komplett erledigt. Als Nächstes stünden Estrich- und Fußbodenarbeiten an. „Bis Ende Januar, Anfang Februar soll der Estrich fertig gegossen sein.“ Anschließend seien ein bis zwei Wochen Bauruhe erforderlich, sodass ab Mitte Februar die Trockenbaudecken anstünden, ab Anfang März die Bodenbeläge. „Bis heute gab es übrigens noch keinen einzigen Unfall auf der Baustelle“, freute sich Martin Konrad zum Ende seiner Ausführungen.

Gespräche mit der Kirchenverwaltung Deisenhausen

Der dritte Bürgermeister Helmut Höld erläuterte die stattgefundenen Gespräche mit dem potenziellen Träger Sankt Simpert und der Kirchenverwaltung Deisenhausen. Die Frage der Trägerschaft sei wichtig, um konkrete Fragestellungen - beispielsweise der Innenausstattung - zu klären. Jennifer Dreier deutete an, dass bereits Ideen für eine Namensgebung diskutiert werden.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Ein Thema war natürlich auch die Steigerung der Kosten. Wie schon bei der kürzlichen Bürgerversammlung erklärte Bürgermeister Bernd Langbauer, dass ständig steigende Preise für Rohstoffe und Energie sowie die veränderten Anforderungen für den Raumbedarf die Kosten in die Höhe getrieben hätten.

Das zweite dominierende Thema neben dem Kindergarten war die Umgestaltung des Friedhofes Unterbleichen. Zunächst debattierte der Rat über die Bäume entlang des nördlich verlaufenden Weges. Die schiefen Bäume, die Früchte und das Laub, das sie abwerfen, sei vielen Friedhofsbesuchern ein Dorn im Auge. Am Ende beschloss das Gremium einstimmig, dass die Gemeinde die Bäume entfernen wird. Bürgermeister Bernd Langbauer solle in Absprache mit einem Fachmann für eine geeignete Ersatzbepflanzung mit einer Höhe von zwei bis drei Metern sorgen.

Lesen Sie dazu auch

"Immergrün" als Bodendecker für den Urnenbereich

Für den Urnenbereich hatte der Gemeinderat eigentlich beschlossen, Gras anzusähen. Das beauftragte Bauunternehmen gab nun zu bedenken, dass mit den Gedenksteinen das Rasenmähen schwierig werde. Das Gras würde auf den angrenzenden Wegbereich geschleudert. „Den Leuten dürfte auch nicht gefallen, wenn ein Rasenmäher über ihren Gedenkstein fährt“, vermutete Bürgermeister Langbauer. Der Gärtner habe als Alternative den Bodendecker „Immergrün“ vorgeschlagen. Der müsse nur alle zwei Monate gepflegt werden. Auf Nachfrage des zweiten Bürgermeisters Hubert Ruf erläuterte Bernd Langbauer, dass die entsprechenden Pflegearbeiten durch den Bauhof erfolgen könnten. Einstimmig entschied das Gremium, den vorgeschlagenen Bodendecker anzuwenden.

Martin Konrad fiel auf, dass der Weg um die Urnenanlage jetzt eine Breite von 1,20 Metern aufweist - entgegen der Planung, durch schmälere Wege die Grabstellen stärker zu betonen. „Diese Breite ist erforderlich, um den Zugang mit dem Rollator zu ermöglichen“, erklärte der Bürgermeister. Bernd Langbauer fügte an, dass er die flache Bepflasterung des Weges infrage stelle. Als Alternative schlug er Feinschotter vor, der ebenfalls eine Rollatorbefahrung ermögliche. „Wir hätten dann weiter Versickerungsfläche“, begründete der Bürgermeister. Der Gemeinderat nahm den entsprechenden Beschluss an.

Ein Kinderspielplatz in Unterbleichen

Ebenfalls einstimmig nahm der Rat die Errichtung eines Kinderspielplatzes in Unterbleichen sowie die Umnutzung einer Gewerbefläche zur Wohnfläche beim „Unteren Wirt“ an. Mit einer Gegenstimme stimmte das Gremium der Umnutzung einer ehemaligen Rinderhaltung als Stellfläche zu.

Der Bürgermeister informierte den Rat über eine Änderung: „Die Gemeinde nimmt künftig keine Bauanträge mehr an.“ Diese seien künftig digital beim Landratsam einzureichen. „Ausnahme sind Bauanträge mit einer Befreiung.“ Außerdem berichtete Bernd Langbauer, dass eine Wiese im Gemeindegebiet aktuell auf Eignung als Baugebiet geprüft werde.

Helmut Höld forderte, die Ehrenordnung der Gemeinde wieder mit Leben zu füllen. Bernd Langbauer versprach, den aktuellen Stand für die Räte zusammenzustellen. Stefanie Birle erkundigte sich, wann die Anschreiben zum Glasfaseranschluss rausgehen würden. Der Bürgermeister erklärte, dass das ausführende Unternehmen im Rückstand sei. Auf mehrfachen Wunsch aus dem Rat lädt der Bürgermeister einen Vertreter der Firma zu einer kommenden Sitzung ein.