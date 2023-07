Wechsel an der Spitze und Jubiläum in der Grundschule Deisenhausen

Bei einem Festakt feierte die Grundschule Deisenhausen ihr 25-jähriges Bestehen. Welche Höhepunkte es bei den Feierlichkeiten gab.

Bei einem Festakt feierte die Grundschule Deisenhausen ihr 25-jähriges Bestehen. Das gesamte Kollegium und alle Kinder haben sich unter der Leitung ihrer Rektorin Monika Kurtz Einiges einfallen lassen um den Festakt feierlich zu gestalten. Ein Höhepunkt, der auch nach der Veranstaltung von vielen hervorgehoben wurde, war sicherlich die Begrüßung. Monika Kurtz hat hier gar nicht erst das Heft in die Hand genommen, sondern diese gleich den Kindern überlassen. Lina Kretschmer und Mika Mair haben mit viel Witz und großer Souveränität alle Gäste und Ehrengäste begrüßt, so dass manchem Bürgermeister im besten Sinn "die Spucke wegblieb".

Landrat Dr. Hans Reichhart lobte die Schule und freute sich, dass die Verantwortlichen mehr als nur einen Ort des Lernens geschaffen hätten, sondern vielmehr sei die Deisenhauser Grundschule ein wichtiger Teil des Lebens in der Region geworden. Schulamtsdirektor Robert Kaifer reihte sich mit seinen Glückwünschen in diese Liste ein und war überrascht, wie gut in Schuss die Schule doch nach 25 Jahren noch sei und dass der Architekt Weitblick mit der freundlichen und offenen Bauweise bewiesen habe.

Wie sich der Schulalltag verändert hat

Auch Schulverbandsvorsitzender Bernd Langbauer, Bürgermeister der Gemeinde Deisenhausen und Elternbeiratsvorsitzender Tobias Schüll bedankten sich bei Lehrern, Kindern und Eltern für das Geleistete der letzten Jahre. Monika Kurtz, Rektorin der Grundschule, zeigte in ihrer Festansprache auf, dass sich die Schule vielleicht äußerlich nicht veränderte, aber der Schulalltag doch anders aussähe, als noch in ihren Anfangszeiten als Lehrerin. Die Digitalisierung ist inzwischen, auch dank der Investitionsbereitschaft des Schulverbandes, viel weiter fortgeschritten. Inklusion hätte heute einen anderen Stellenwert als früher und auch Angebote wie der offene Ganztag hätten sich gerade in den letzten Jahren deutlich weiterentwickelt.

Beim Festakt der Grundschule des Schulverbandes der Gemeinden Deisenhausen, Breitenthal und Wiesenbach gab es ein buntes Programm. Foto: Gilbert Edelmann

Für Monika Kurtz war die Festrede der letzte offizielle Auftritt als Rektorin, da sie nach diesem Schuljahr den wohlverdienten Ruhestand antritt (wir berichteten). Sie wies im Vorfeld mehrmals darauf hin, dass das Jubiläum der Schule bitte nicht als ihr Abschiedsfest gesehen werden soll und bat alle, dass man auf dankende Worte ihre Person betreffend verzichten solle. Alle Mühen diesbezüglich waren vergebens und Schulamtsdirektor Kaifer und auch Schulverbandsvorsitzender Langbauer nutzen die Gelegenheit, um sich bei Monika Kurtz für ihren Einsatz rund um die Schule und vor allem rund um alle Kinder für die sie all die Jahre verantwortlich war, zu bedanken. Am Ende stellte Kaifer die neue Rektorin vor, die zur Überraschung und Freude vieler aus dem eigenen Kollegium kommt. Johanna Schafitel wurde von großem Beifall und lauten Rufen aller Schülerinnen und Schüler als neue Rektorin vorgestellt.

Was Grundschule in Deisenhausen so wichtig macht

Zum Ende des Festaktes sprach Dekan Klaus Bucher noch die Segensbitte. Er fasste schön zusammen, was Grundschule ausmacht. Er selbst kenne nicht mehr alle seine Lehrer aus der Oberstufe oder Professoren von der Uni, aber er wisse noch genau, welche Lehrer er an der Grundschule hatte und welche Mitschüler an welchem Platz saßen. Diese Aussage verdeutlicht sehr treffend wie wichtig und prägend die Grundschule für jeden von uns ist.

Nach dem Festakt waren auf dem gesamten Schulgelände und im Schulhaus verschiedenste Spielstationen aufgebaut, so dass manche Eltern ihre Kinder bestimmt länger suchen mussten, bevor es dann wieder nach Hause ging. Die Verköstigung war ebenfalls hervorragend vom Elternbeirat organisiert mit deftigem und süßem Buffet, sodass man nach dem offiziellen Teil noch wunderbar im Schulhof verweilen konnte. Die Grundschule vom Schulverband der Gemeinden Breitenthal, Deisenhausen und Wiesenbach hat bewiesen, dass sie feiern kann und gezeigt, dass sie für die Zukunft gut gerüstet ist und sich auf alles freut was kommt. (AZ)