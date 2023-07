Landkreis Günzburg

15:37 Uhr

Mehrere Wechsel in der Schulleitung: "Viel Wehmut im Spiel"

Vier Grund- und Mittelschulleiter und -leiterinnen sowie eine Konrektorin wechseln zum Ende des Schuljahres in den Ruhestand.

Plus Zum Schuljahresende verabschieden sich an einigen Grund- und Mittelschulen im Landkreis Günzburg Führungskräfte. Eine Stelle konnte noch nicht besetzt werden.

Von Heike Schreiber Artikel anhören Shape

Bei den Grund- und Mittelschulen im Landkreis Günzburg dreht sich zum Ende dieses Schuljahres kräftig das Personalkarussell an der Spitze. Vier Schulleiter und -leiterinnen sowie eine Konrektorin wechseln in den Ruhestand beziehungsweise in die Freistellungsphase. Darüber hinaus mussten weitere Führungspositionen ausgeschrieben werden. "Das sind schon viele Stellen auf einen Schlag", sagt Schulamtsdirektor Thomas Schulze. Auch wenn eine Stelle noch unbesetzt ist, ist er froh, "dass wir überall Bewerber und Bewerberinnen hatten, das kann nicht jedes Schulamt behaupten".

Thomas Schulze atmet sichtlich durch. Gerade bei so vielen Spitzenpositionen sei es ein aufwendiges Verfahren gewesen, sagt der Schulamtsdirektor. Dass sich zeitgleich so viele Rektoren und Rektorinnen altersbedingt verabschieden, sei nicht ungewöhnlich, "das hat man immer wieder mal". Immer schwieriger werde es jedoch, für solch fordernde Positionen adäquaten Ersatz zu finden. Viele Stellen mussten laut Schulze mehrfach ausgeschrieben werden, zum Glück hätten sich letztlich ausreichend Bewerber und Bewerberinnen gefunden. Für alle Stellen, bis auf die Schulleitung in Krumbach, die noch offen ist, kann Schulze eine konkrete Nachfolge benennen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen