Betrunkener Autofahrer baut beim Kreisverkehr Unfall und flüchtet

Nachts übersieht ein betrunkener Autofahrer den Kreisverkehr in Ebershausen und überfährt ihn. Erst vor Waltenhausen kommt er zum Stehen. Die Polizei ermittelt.

Am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr hat sich am Kreisverkehr in Ebershausen ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 27-jähriger Opelfahrer befuhr laut Polizeibericht mit seinem Pkw die Kreisstraße in Richtung Waltenhausen. Den Kreisverkehr Höhe Ebershausen überfuhr der Fahrer schlichtweg und prallte in die angrenzende Leitplanke, bevor er seine Fahrt in Richtung Waltenhausen fortsetzte. Letztendlich konnte der Fahrer noch vor Waltenhausen mit seinem Fahrzeug am Straßenrand festgestellt werden. Da bei der Kontrolle des Fahrzeugführers durch die Beamten Alkoholgeruch wahrgenommen worden ist, wurde vor Ort ein Alkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von über einem Promille ergab.

Totalschaden am Fahrzeug und Blutentnahme

Folglich wurde eine Blutentnahme bei dem Fahrzeugführer durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt. Das Fahrzeug war augenscheinlich wirtschaftlicher Totalschaden und nicht mehr fahrbereit. Durch das Überfahren des Kreisverkehrs wurde eine erhebliche Menge an Kies und Dreck auf die Fahrbahn geschleudert, weshalb der Kreisverkehr durch die Straßenmeisterei gereinigt werden musste. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet. (AZ).