Ebershausen

vor 19 Min.

Der Bebauungsplan in Waltenberg wird nicht erweitert

Plus Seifertshofen rüstet sich mit einer 30er-Zone für den ab 11. September anstehenden Umleitungsverkehr der B300.

Von Werner Glogger Artikel anhören Shape

Aufgrund eines vorliegenden Sachverhalts beschloss der Gemeinderat bereits im Jahr 2021, einen Bebauungsplans „Zwischen Lindenstraße und Kapellenstraße“ in Waltenberg aufzustellen. Damit verbunden war zur Sicherung dieser Bauleitplanung eine öffentliche Auslegung in der vorgeschriebenen Zeitspanne. Hierzu gingen keine Stellungnahmen ein. Durch den Bebauungsplan sollten auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung die planungsrechtlichen Voraussetzungen zum Erhalt der großzügigen Grundstücksflächen sowie zur Entwicklung einer öffentlichen Gemeindefläche um die denkmalgeschützte Kapelle St. Wendelin geschaffen werden. Die Fläche um die Kapelle konnte die Gemeinde zwischenzeitlich erwerben und wurde in einen öffentlich zugänglichen Platz umgestaltet. Weiterhin wurden im Geltungsbereich zwei Wohngebäude mit ausreichend Freifläche errichtet. Damit ist das Ziel des Bebauungsplanes erreicht, ein kosten- und zeitintensives Aufstellungsverfahren damit entbehrlich.

Laut Mitteilung des Staatlichen Bauamtes Krumbach wird die Bundesstraße 300 ab 6. September zwischen Ebershausen und Kettershausen saniert. Deswegen ist ab 11. September 2023 eine Vollsperrung für den Zeitraum für ca. zwei Monate bis voraussichtlich Mitte November vorgesehen. Die großräumig geplante Umleitung tangiert auch den Ebershauser Ortsteil Seifertshofen mit der Kreisstraße 13. Wegen der zu erwartenden Verkehrszunahme trifft die Gemeinde im voraus Vorbereitungen im Ortsbereich von Seifertshofen und will vor allem die 90-Grad-Kurve als Gefahrenquelle entschärfen. Wie Bürgermeister Lenz berichtete, kam es in der Vergangenheit bei Umleitungen beim Begegnungsverkehr vor allem mit Lastkraftfahrzeugen an dieser Stelle bereits zu gefährlichen Situationen mit zwei Unfällen. Nach Rücksprache mit den zuständigen Behörden will die Gemeinde in diesem Bereich deshalb die Geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer beschränken. Ein Geschwindigkeitsmessgerät in angemessenem Abstand vor der Kurve mit Smiley soll zudem auf die Geschwindigkeitsreduzierung einwirken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen