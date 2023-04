Gemeinderat Ebershausen diskutiert Bau eines Solarparks

Plus Die Gemeinde Ebershausen prüft die Voraussetzungen für eine große Solaranlage. Welche Kriterien einmal gelten sollen.

Die Gewinnung regenerativer Energien hat bundesweit bei Kommunen und Hauseigentümern gegenwärtig einen hohen Stellenwert, sollen doch alle Möglichkeiten zur Stromerzeugung genutzt werden. Die Gemeinde Ebershausen könnte mit der Schaffung einer Freiflächen-Photovoltaik-Anlage mit Bürgerbeteiligung dazu einen Beitrag leisten. Ausgiebig wurde das Thema in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates erörtert, nachdem der Klimaschutzmanager im Landkreis Günzburg, Thomas Steigerwald, Details zu einem möglichen Projekt vorstellte.

Solarstrom: Hohe Nachfrage nach regenerativen Energien

Zunächst verwies Bürgermeister Harald Lenz auf ein Schreiben des Gemeindetages im Landkreis Günzburg, aus dem hervorgeht, dass von den Kommunen vermehrt Anfragen über den Bau von Freiflächenphotovoltaikanlagen eingehen. Diese Anlagen seien im Zuge der Energiewende dem Grunde nach zu begrüßen und in gewissem Maße auch notwendig. Um eine möglichst große Akzeptanz bei den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort zu schaffen, wird empfohlen, einen Aufstellungsbeschluss für eine derartige Anlage nur dann zu fassen, wenn die Bürgerschaft vor Ort mit mindestens 30, 50, oder 70 Prozent – je nach Größe der Anlage – an einer solchen beteiligt wird.

Lenz erinnerte, dass die Gemeinde Ebershausen keinen Flächennutzungsplan besitzt, deshalb müsse ein Bebauungsplan diese Aufgaben übernehmen, zu dem es verschiedene Empfehlungen über den Inhalt, etwa vermehrte Biodiversität, eine Infrastrukturabgabe (einmalige Zahlung von 1000 Euro pro Hektar, 0,2 Cent pro produzierte Kilowattstunde jährlich, Gewerbesteuer) und eine Bürgerbeteiligung gibt. Steigerwald ergänzte, einen Kriterienkatalog zu erarbeiten und die darin festgelegten Vereinbarungen als Grundlage bei den Verhandlungen mit einem Investor zu verwenden.

Es muss ein Bebauungsplan aufgestellt werden

Aber der Bau eines Solarparks im Außenbereich erfordere grundsätzlich einen Bebauungsplan, vor dessen Aufstellung der Gemeinderat anhand der Kriterien, die für das gesamte Gemeindegebiet gelten, entscheidet, unter welchen Voraussetzungen Freiflächenphotovoltaik über die gemeindliche Bauleitplanung möglich ist. Interessenten, die auf dem Gemeindegebiet einen Solarpark errichten wollen, müssen gegenüber der Gemeinde nachvollziehbar darlegen, dass ihre Projekte den Kriterien entsprechen.

Detaillierte Vereinbarungen zum Projekt werden vor der Umsetzung verbindlich in einem städtebaulichen Vertrag festgehalten. Wichtig sei, so Steigerwald, bei der Standortwahl nur geeignete Flächen zu verwenden. Die weiteren Kriterien enthalten Sichtbarkeit und damit die Veränderung des Landschaftsbildes. Nicht erlaubt sind Anlagen in der Nähe von denkmalgeschützten oder besonders positiv geprägten Gebäuden, bei erheblicher Störung des Orts-, Kultur- und Landschaftsbildes.

Abstand zu Wohngebäuden

Der Abstand zu Wohngebäuden soll mindestens 100 Meter betragen, zu achten sei auf die landwirtschaftliche Qualität der Böden. Ferner müsse der Projektentwickler im Vorfeld eines Bauleitplanverfahrens nachweisen, wie die Fläche nach Inbetriebnahme gepflegt wird, und die Umzäunung so gestalten, dass sie Natur- und Artenschutz fördert. Zur Wahrung der regionalen Wertschöpfung sollen die Gewerbesteuereinnahmen annähernd zu 100 Prozent der Gemeinde zu fließen.

Die Anbindung der Anlage an das Stromnetz soll per Erdverkabelung erfolgen, in begründeten Fällen kann im Einzelfall einer Oberleitung zugestimmt werden. Zu vereinbaren wäre, so Steigerwald weiter, eine Begrenzung des jährlichen Zubaus an Freiflächen-Photovoltaik.

Skeptisch äußerte sich in der folgenden Diskussion Ratsmitglied Johann Dreher zur Gewerbesteuer, denn er glaube nicht, dass diese voll – und wenn ja, nur zu einem Drittel – der Gemeinde zufließt. Ansonsten ergab die mehrheitliche Meinung, dass mittels des Kriterienkataloges, der noch erweitert werden könnte, ein Bebauungsplan aufgestellt werden soll. Mit einer Genossenschaft, die in anderen Gemeinden bereits erfolgreich eine Bürgerbeteiligung abgewickelt hat, soll diese auch in Ebershausen praktiziert werden. "Wir werden dafür sorgen, dass sich die Gemeinde bei einer entsprechenden Anfrage durch einen Investor gut verkauft", betonte der Bürgermeister abschließend und kündigte eine Ortsbesichtigung an, an der auch die Öffentlichkeit teilnehmen kann.