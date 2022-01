Ebershausen

12:12 Uhr

In Ebershausen gibt es jetzt eine Robert-Naegele-Straße

Plus Ebershausen will mit einer Straße an den bekannten Schriftsteller und Schauspieler Robert Naegele erinnern, der in der Region viele Fans hat. Es gab auch andere Ideen.

Von Werner Glogger

Eine der bedeutendsten Persönlichkeiten, die aus der Region Mittelschwaben stammt, ist zweifelsfrei Robert Naegele. Geboren ist er in Nattenhausen, ist aber in Ebershausen aufgewachsen und verbrachte dort seine Schulzeit. Nach der schauspielerischen Ausbildung trat er auf vielen bedeutenden Theaterbühnen im In- und Ausland auf und wurde vor allem durch seine unzähligen Fernsehauftritte populär. Doch gerade aus der Zeit in Ebershausen stammen viele seiner Bücher, unter anderem in acht Schwabenbüchern wird seine schwäbische Heimat präsent. In der ersten Sitzung im neuen Jahr stand der Name Robert Naegele auf der Vorschlagliste für einen neuen Straßennamen im Baugebiet "Südöstlicher Ortsrand Ebershausen II", in dem bereits rege Bautätigkeit herrscht. Eines der wichtigsten Objekte ist dabei die Straße, die den Zugang zu den Grundstücken gewährleistet. Für die postalische Zuordnung der künftigen Wohnanlagen sind dabei der Name der Straße und eine Hausnummer unabdingbar.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen