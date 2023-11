In Ebershausen ist das Glasfasernetz im Boden

Die Gemeinde Ebershausen im Südwesten des Landkreises Günzburg hat in der Region eine Vorreiterrolle. Innerhalb von neun Monaten wurden Gebäude und Grundstücke angeschlossen.

Das Netz ist im Boden. Gemeint ist das Glasfasernetz, das für den Draht in die weite Welt sorgt, so Matthias Theisen von der Firma Clevernet GmbH, welche für den Ausbau in Ebershausen gewonnen werden konnte. Selbiges Unternehmen wird auch Betreiber sein. Innerhalb von neun Monaten wurden Gebäude und Grundstücke im Gemeindebereich angeschlossen.

Viele Fritz-Boxen werden in den nächsten Tagen und Wochen nach Ebershausen gesendet, freut sich Harald Lenz, Bürgermeister von Ebershausen. So kann jede und jeder unkompliziert ins Netz. Innerhalb von drei Jahren wurde das Förderverfahren durchwandert. Nachdem im April 2020 der Auftrag für Beratungsleistungen an das Planungsbüro Corwese ging, startete am 4. November 2020 der erste Förderschritt mit der Bestandsaufnahme.

Die Vergabe für den Glasfaserausbau in Ebershausen erfolgte bis Ende 2022

Bis Ende 2021 erfolgte die Markterkundung, Ende 2022 die Vergabe, berichtet die Gemeinde Ebershausen in ihrer aktuellen Pressemitteilung. Schließlich begann der Ausbau im Februar dieses Jahres. Die Gemeinde Ebershausen ist somit die erste Gemeinde im Landkreis Günzburg, die nach der Bayerischen Gigabitrichtlinie das Förderverfahren abgeschlossen und den Netzausbau realisiert hat, so Harald Lenz. Dank gilt seiner Verwaltung, für den stetigen Einsatz für die Verwirklichung dieses Projekts. (AZ)

