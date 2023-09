Ebershausen

Waltenberg hat einen neuen Treffpunkt: "Neue Mitte" eingeweiht

Sie freuen sich über den neu gestalteten Vorplatz der Kapelle in Waltenberg: (von links) Bürgermeister Harald Lenz, Mesnerin Maria Steidle, Franz Steidle, Ministranten, Stadtpfarrer Josef Baur.

Plus Der Vorplatz an der Kapelle St. Wendelin in Waltenberg ist ein Schmuckstück geworden und wertet den Ortsteil von Ebershausen auf. Kürzlich wurde er eingeweiht.

Von Werner Glogger

Direkt im Kern von Waltenhausen, einem Ortsteil von Ebershausen, wurde im Kleinformat ein Zentrum geschaffen, das sich sehen lassen kann. „Es ist ein Schmuckstück entstanden und ein gutes Beispiel dafür, was erreicht werden kann, wenn jemand die Initiative ergreift und anpackt“ sagte Stadtpfarrer Josef Baur bei der Einweihungsfeierlichkeit am Sonntag zur "Neuen Mitte". Er freue sich besonders, dass dadurch auch die Kapelle St. Wendelin noch mehr in den Vordergrund gerückt ist.

Etwas abgeschirmt vom großen Verkehr ist ein Platz entstanden, der wesentlich zur Lebensqualität im Dorf beitragen soll. Foto: Werner Glogger

In erster Linie stand deshalb der Dank an die Gemeinde, die mit dem Kauf des Grundstücks die Voraussetzung für die Neugestaltung ermöglichte. Auch gelte großer Dank Mesner Franz Steidle, der seine langgehegten Gedanken zunächst mit einer einfachen Skizze dem Gemeinderat vorlegte und nach der Genehmigung den Entwurf umsetzte. „Steidle war alles in einer Person: Ideengeber, Planer, Architekt, Bauleiter, Bauarbeiter, Motivator, Organisator und brachte das Handwerkszeug, Baumaschinen mit. 650 Stunden haben Sie hier ein Jahr lang gearbeitet, getüftelt, geschwitzt“ so Stadtpfarrer Baur. Nur wenige Arbeiten wurden von Firmen ausgeführt und nur gelegentlich halfen ihm Handlanger.

