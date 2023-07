Das Edelstetter Tanzzentrum tanzt sich an Europas Spitze

Tänzer und Tänzerinnen aus dem Tanzzentrum Michaela Majsai in Edelstetten lösen die Tickets für die Weltmeisterschaft in Polen.

Mehrfach ertönte die deutsche Nationalhymne bei den European Championships der IDO Dance Organisation in Skopje, Nordmazedonien. Große Erfolge verbuchten dabei Tänzer und Tänzerinnen des Tanzzentrums vom Sportverein Edelstetten. Mehr als 2500 Tänzer aus 24 Ländern waren vertreten. Tänzerinnen und Tänzer aus Edelstetten, Kempten, Fürth, Essen, Bremerhaven und Augsburg vertraten Deutschland in allen Altersklassen und Kategorien.

18 Tänzer aus dem Tanzzentrum Michaela Majsai SVE konnten mit ihren hervorragenden Leistungen große Erfolge erzielen. Allein fünfmal ertönte die deutsche Hymne, davon viermal für das Tanzzentrum Majsai – Team Red unter der Leitung von Michaela Majsai und ihrem Trainerteam. Die Teilnehmer und die Teilnehmerinnen aus dem Landkreis Günzburg lösten somit die Tickets für die Weltmeisterschaft im Herbst in Kielce, Polen.

Laora und Lina ertanzten sich die Europameisterschaft Foto: Michaela Majsai

Doppelt Gold holte bei den Hiphop Mini Solo Girls und im Hiphop Duo Natalie Broll aus Leipheim, mit ihrer Tanzpartnerin Mara Teichmann, die sich im Hiphop Mini Solo Girls auch ins Finale tanzte. Leana Schneider ebenfalls aus dem Team Red Minis reiste das erste Mal auf eine internationale Meisterschaft und konnte gleich beim ersten Mal glänzen. Bei den Hiphop Mini Solo Boys unter acht Jahren überzeugte Damjan Stosic aus Krumbach und holte Silber.

Ebenfalls war Laora Anastasija Kljajcin vom Ringeisen Gymnasium Ursberg gleich in sechs Disziplinen für Deutschland am Start. Fünf Tage hat die junge Tänzerin aus Edelstetten getanzt und sich den goldenen Pokal gleich in zwei Disziplinen im Battle und Electric Boogie geholt. Somit ist sie zweifache Europameisterin 2023 im Team Battle und im Duo mit ihrer Tanzpartnerin Lina Wittenborn aus Autenried.

Neben dem zweifachen Europameistertitel konnte sich Laora auch in weiteren Disziplinen ins Finale tanzen, beziehungsweise hervorragende Leistungen zeigen. Auch ihre Duopartnerin Lina Wittenborn, die ebenfalls zweifache Europameisterin ist, holte zusätzlich den Vize-Europameistertitel im Battle Solo Kids und auch im Hiphop Duo konnte sie mit Laora nun endlich auf das Treppchen. Nach zweimal Platz 4 in den letzten Jahren, holten die zwei Nachwuchstalente endlich Bronze für Deutschland.

Lesen Sie dazu auch

Das Team Battle unter den Namen R.E.D Crew, bestehend aus den Tänzerinnen Amina Eminovic, Aylin Yapicioglu, Lisa Klein, Svenja Dempf, Lina Wittenborn und Laora Kljajcin aus Ichenhausen, Neuburg, Autenried und Edelstetten ertanzte sich Gold.

Die Nachwuchstalente Amina Eminovic, Aylin Yapicioglu, Lisa Klein aus Ichenhausen, Svenja Dempf aus Neuburg, Alec Köpf und Beniamino Bosch tanzten sich in mehreren Disziplinen durch viele Runden bei einer starken Konkurrenz nach vorne. Beniamino schaffte beim ersten Start in der Kategorie Kinder den Sprung in die Battles.

Top-Platzierungen bei den Junioren

Bei den Junioren gab es weitere Top-Platzierungen, denn auch Lea Kandemir aus Bayersried, die mit ihrem Tanzpartner Jay Köpf aus Weißenhorn gemeinsam tanzte, holten ebenfalls eine Edelmedaille: Platz 3 und damit Bronze im Electric Boogie Duo. Auch weitere Junioren tanzten sich im Battle Solo als einzige deutsche Tänzer und Tänzerinnen in die Battles. Lea Karl holte einen starken Platz 5, dahinter Ben Jermain Köpf mit Platz 9 für Deutschland. Jay funkelte weiterhin mit Platz 7 im Hiphop Solo Boys und verpasste um einen Platz das Finale. Weiterhin haben die Brüder Jay und Ben auch im Hiphop Duo als letzte deutsche Teilnehmer das Halbfinale erreicht und verpassten knapp die finalen Runden.

Alina Schlichenmaier aus Thannhausen, die ihre Trainerausbildung beim Sportverein Edelstetten 2023 absolviert hat, tanzte sich von Runde zu Runde nach vorn - und das gleich beim ersten Start bei den Erwachsenen im Solo auf der Europameisterschaft. Alina freut sich nun im Herbst auf die World Championships in Kielce.

Nikita Schletgauer aus Kirchheim absolvierte ebenfalls erfolgreich seine Trainerausbildung im Jahr 2023 im Tanzzentrum und startete zum ersten Mal bei den Erwachsenen. (AZ)