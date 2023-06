Edelstetten steht drei Tage ganz im Zeichen der Blasmusik

Das Bezirksmusikfest wurde am Freitagabend feierlich eröffnet. Welche Höhepunkte es am ersten Tag gab und wie es bis Sonntag weitergeht.

Das Edelstetter Bezirksmusikfest wurde am Freitagabend feierlich eröffnet. Der Edelstetter Musikverein blickt auf eine 220-jährige Musikgeschichte zurück. Bis Sonntag ist der Musikverein Gastgeber einer der bedeutendsten Festlichkeiten in der Region, zahlreiche Musikerinnen und Musiker des heimischen Bezirks 11 Krumbach-Tisogau im Allgäu-Schwäbischen Musikbund sind in Edelstetten zu Gast.

Die Musikkapelle aus Kemnat beim Sternmarsch. Foto: Peter Bauer

Ein erster Höhepunkt war am Freitagabend der Sternmarsch und das gemeinsame Musizieren, gefolgt vom Bieranstich mit Schirmherr und Bürgermeister Markus Dopfer. Im weiteren Verlauf des Abends war Stimmungsmusik mit den Loppenhauser Musikanten vorgesehen. Am Samstag gibt es dann unter anderem "Stimmung, Gaudi und Party" mit der Musikvereinigung Ziemetshausen. Der Sonntag wird zu einem ganz großen Höhepunkt. Ab 17.30 Uhr ist der Gemeinschaftschor im Pfarrgarten geplant, gefolgt vom Umzug mit Einmarsch ins Zelt und der Übergabe der Urkunden an die Teilnehmer der Wertungsspiele.

Nach drei Schlägen hatte Neuburgs Bürgermeister Markus Dopfer den Hahn im Fass. Foto: Peter Bauer

