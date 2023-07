Unbekannter fährt geparktes Auto in Edelstetten an und flüchtet

Abgehauen ist der unbekannte Verursacher einer Kollision mit einem länger in Edelstetten geparkten Auto. Die Polizei sucht mögliche Zeugen für den Schaden.

Von einer Unfallflucht im Neuburger Ortsteil Edelstetten berichtet die Polizei. Demnach parkte im Zeitraum von Montag, den 19. Juni, bis Montag, 24. Juli ein Auto in einem Hof in der Fürst-Esterhazy-Straße. Am Montag stellte der Besitzer einen frischen Unfallschaden an der hinteren rechten Seite des Fahrzeugs fest. Der Verursacher ist bislang unbekannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro, so die Polizei. Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden. (AZ)