Die Gemeinde Ellzee erhält Bundesfördermittel für den Internetausbau

Der ländliche Raum ist häufig nicht am Glasfasernetz angeschlossen. In Ellzee könnte sich das bald ändern. Der Bund hat Fördermittel zugesagt.

Der Gigabitausbau geht voran: Die Gemeinde Ellzee erhält Bundesfördermittel, das teilt der SPD-Bundestagsabgeordnete Christoph Schmid in einer Pressemeldung mit. Fördermittel des Bundes für den Ausbau des Gigabitnetzes der Gemeinde Ellzee seien bewilligt worden. Die Gesamtkosten von 4.338.000 Euro sind damit zur Hälfte gedeckt. „Diese Telefonate gehören zu den schönen Seiten der Abgeordnetentätigkeiten: Ich konnte der Bürgermeisterin von Ellzee, Gabriela Schmucker, die Fördermittel für den Gigabitausbau zusagen“, freut sich der Abgeordnete Christoph Schmid, der den Landkreis als SPD-Politiker mitbetreut.

Schnelles Internet für kleine Gemeinden durch Förderungen möglich

„Somit ist wieder etwas gewonnen im ‚Spiel‘ um die schnellsten Internetleitungen“, wird Schmid zitiert. Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr fördert den Gigabitausbau der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland, um stabiles, sicheres und schnelles Surfen im Internet auch in ländlichen Regionen sicherzustellen. Unterversorgte Haushalte werden laut Förderantrag im Rahmen des Projektes erschlossen. „Die Hälfte trägt der Bund, 40 Prozent kommen hoffentlich noch als Landesförderung obendrauf – so sind auch für kleinere Gemeinden die enormen Investitionssummen für dieses wichtige Anliegen zu stemmen“, so Christoph Schmid. (AZ)

