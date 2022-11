Plus Auf einem rund 1,1 Hektar großen Gebiet in der Gemeinde Elzee sollen 15 Bauplätze entstehen. Wie die Planung im Detail aussieht.

Die Gemeinde Ellzee möchte ein neues Baugebiet ausweisen. Auf dem circa 1,1 Hektar großen Areal in Ellzee sollen 15 Bauplätze entstehen: „Sie werden zwischen 588 und 650 Quadratmeter groß sein“, erläuterte Michael Unterholzner vom Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft Ichenhausen. Alexander Frey vom beauftragten Planungsbüro Kling Consult stellte in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats den Bebauungsplan „Kesselgasse“ näher vor.