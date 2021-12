Ellzee

07:00 Uhr

Ellzeer Rat debattiert über Gewerbegebiet Nord-Ost-Hausen

In Ellzee wird aktuell über die vierte Änderung des Flächennutzungsplanes sowie die Aufstellung des Bebauungsplanes "Gewerbegebiet Nord-Ost Hausen" debattiert.

Plus Warum es in der jüngsten Sitzung des Rates in Ellzee keine Entscheidung zum Gewerbegebiet Nord-Ost-Hausen gab und wie es jetzt weitergeht.

Von Manuela Rapp

Wie geht es weiter mit dem "Gewerbegebiet Nord-Ost-Hausen"? Dies war ein zentrales Thema im Ellzeer Gemeinderat. Nach einer umfassenden Diskussion gab es im Rat keine Entscheidung.

