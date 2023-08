Reh wird bei Wildunfall zwischen Hilbertshausen und Ellzee getötet

Nicht überlebt hat ein Reh einen Zusammenstoß mit einem Auto zwischen Hilbertshausen und Ellzee.

Von einem Wildunfall am Samstag berichtet die Polizei. Demnach war ein Mann mit seinem Pkw auf der Kreisstraße GZ 1 von Hilbertshausen kommend in Richtung Ellzee unterwegs, als ihm wenige hundert Meter nach dem Ortsausgang Hilbertshausen ein Reh von rechts aus dem angrenzenden Wald vor das Fahrzeug lief. Der Autofahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erfasste das Tier frontal. Das Reh wurde bei dem Zusammenstoß getötet. An dem Fahrzeug entstand rund 500 Euro Sachschaden. (AZ)