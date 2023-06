Rücksichtsloses Überholen auf Kreisstraße GZ1: Polizei sucht Zeugen

Am Montag ist bei Ellzee ein Autofahrer unterwegs, der gefährliche Überholmanöver abhält. Geistesgegenwärtige Reaktionen verhindern schwere Unfälle. Die Polizei ermittelt.

Am frühen Montagabend ist es zu mehreren Unfällen beziehungsweise Beinahe-Unfällen auf der Kreisstraße GZ1 gekommen. Der Fahrer eines schwarzen Pkw hielt es laut Polizeibericht auf seiner Fahrt in Richtung Kammeltal mit der Einhaltung des Rechtsfahrgebotes nicht sonderlich genau. Ein 61-jähriger Kradfahrer musste beim Überholen des mit einer Geschwindigkeit von 70 Kilometern pro Stunde fahrenden schwarzen Autos ganz nach links ausweichen, um einen seitlichen Zusammenstoß zu vermeiden. Im Rückspiegel sah der Kradfahrer dann, dass ein dem überholten Wagen entgegenkommendes Auto in den Straßengraben fuhr.

Fahranfänger muss ausweichen und landet mit seinem Auto im Feld

Dessen 18-jähriger Fahrer konnte einen Frontalzusammenstoß mit dem schwarzen Fahrzeug nur durch ein Ausweichen nach rechts vermeiden. Hierbei prallte der junge Mann gegen einen Leitpfosten und kam letztendlich im Feld zum Stehen. Aber auch ein 38-jähriger Mercedesfahrer hatte im Gegenverkehr Probleme mit dem schwarzen Pkw. Nur durch eine geistesgegenwärtige Vollbremsung bis zum Stillstand konnte der Autofahrer einen Zusammenstoß verhindern.

Polizei sucht Verkehrsrowdy

Die polizeilichen Ermittlungen zum schwarzen Pkw und dessen Fahrer werden aktuell durch die Polizeiinspektion Günzburg geführt. Sollten weitere Verkehrsteilnehmer in der Zeit um 18:50 Uhr auf der GZ1 unterwegs gewesen und durch besagten schwarzen Pkw gefährdet worden sein, wird um Kontaktaufnahme mit der PI Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0 gebeten. (AZ)