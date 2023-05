Unbekannter entsorgt Altreifen an Maibäumen in Ellzee

Zeugen sucht die Polizei zu einem kuriosen Vorfall in der Freinacht in Ellzee. Jemand hat dort am Maibaum alte Reifen deponiert.

In der Nacht von Sonntag auf Montag, also in der sogenannten Freinacht, sind am Maibaum in Ellzee mehrere Reifen von einem Unbekannten abgelagert worden. Ebenso wurden am Maibaum im Ortsteil Stoffenried sowie in der Hauptstraße im Ortsteil Hausen Reifen entsorgt. Hinweise auf den Verursacher liegen der Polizei aktuell nicht vor. Sollten aufmerksame Mitbürger diesbezüglich zur Klärung sachdienliche Angaben machen können, sollen sie sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/919-0 in Verbindung setzen. (AZ)