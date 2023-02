50-Jähriger will mit rezeptpflichtigen Schmerzpflastern Geschäfte machen

Plus Ein mehrfach Vorbestrafter aus dem Landkreis Günzburg muss wieder ins Gefängnis. Warum die Verteidigerin mangelnde Kontrollmechanismen beklagt.

Mindestens 15 Mal hat ein 50-Jähriger von mehreren Ärzten verschriebene rezeptpflichtige Fetanyl-Pflaster in Apotheken bekommen, allein 13 Mal im südlichen Landkreis. Da der Marktwert für ein solches Pflaster als Drogenersatz bei 100 Euro liegt, scheint der Handel damit ein einträgliches Geschäft zu sein. Der vielfach vorbestrafte 50-Jährige habe laut Anklage mehrere Pflaster an Rauschgiftsüchtige verkauft und wurde dafür erneut zu einem Gefängnisaufenthalt verurteilt.